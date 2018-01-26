Başka bir erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderince...

İngiliz genç kız, erkek arkadaşına kızıp başka bir erkekle beraber olduğu anların fotoğrafını arkadaşına göndereceğine yanlışlıkla sevgilisine gönderdi. Bunun üzerine bunalıma giren kız intihar etti.



İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Charlotte Guy, erkek arkadaşına yanlışlıkla başka bir erkekle yatakta yatarken çekilmiş bir snap gönderdi. Bunun üzerine bunalıma giren genç kız hayatına kıydı.

"HOŞÇAKAL, BENİ AFFET"

20 yaşındaki Jack Hurst ile bir küs bir barışık olan genç kız, bu hatası üzerine adeta harap oldu. Charlotte, "Seni seviyorum, benden nefret ettiğini bilmek yeter. Hoşçakal, beni affet". Genç çocuk sevgilisine güvenmediği için son günlerde zaten ayrılmak istediğini söyledi.

BAŞKA BİR ERKEKLE YATAK FOTOĞRAFI ATTI

Genç çocuğun anlattığına göre Charlotte Pazar günü geç saatlerde kendisine mesaj atıp konuşmak istediğini söyledi. Jack ise meşgul olduğunu söyleyerek kızı reddetti. Bir kaç saat sonra Jack'in telefonuna bir mesaj geldi. Charlotte bir arkadaşına göndereceği mesajı yanlışlıkla ona atmıştı. Fotoğrafta genç kız başka bir erkekle yatakta görünüyordu.

Hatasını fark eden kız mesajı yanlışlıkla attığını söyleyerek sevgilisinden özür diledi ve "Ben korkunç biriyim" dedi. Jack, görüşüp durumu açıklamak isteyen kızın bu teklifini reddetti. Bunun üzerine veda mesajı atan genç kız intihar ederek yaşamına son verdi.

YÜKSEK DOZDA ALKOL İLE KOKAİN ALDI

Genç çocuk kızın mesajı üzerine onu aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polise haber verdi ancak artık çok geçti. Kızın cesedi Manchester'dak St John Rigby College'ın yakınında bulundu.

Gelen rapora göre Charlotte alkölün etkisi altındayken yüksek dozda kokain almıştı. Kızın ebeveynleri kızlarının daha önce de kendisine zarar vermeye çalıştığını ve bir sağlık uzmanına sevk edildiğini söyledi. Genç kızın intihar amacıyla bu dozda alkol ve kokaini birbirine karıştırdığının düşünüldüğü söylendi.