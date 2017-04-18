Batı'dan Türkiye'ye sürpriz destek

16 Nisan referandumun sonuçlarının ardından AB çevrelerinden olumsuz değerlendirmeler yapılmıştı. AGİT'in değerlendirmelerine Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermişti. İngiltere'nin, AB'nin genel eğilimlerinden farklı tutumu dikkat çekti.

Milliyet'in haberine göre; İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, bu gece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı ve referandum sonuçları için kutladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, bu gün öğlen saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonla arayarak referandumda kesinleşmeyen sonuçlara göre evet çıkmasından dolayı tebrik etmişti.

Çavuşoğlu'nu, dün gece de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed telefonla arayarak sonuçlardan dolayı kutlamıştı.