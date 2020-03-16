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  4. 16 Mart 2020 11:06

Bayraktar TB2 İHA'ların uçuş testleri yapıldı

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin uçuş testleri gerçekleştirildi.

Bayraktar TB2 İHA'ların uçuş testleri yapıldı
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Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna ordusunun kullanımına girdiği anımsatıldı.

Bayraktar TB2 İHA'ların uçuş testlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bayraktar'ı hızlı şekilde havaya kaldırdık ve savaş eğitimine başladık" ifadelerine yer verildi.

Bayraktar TB2'nin Ukrayna Hava Kuvvetlerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Suriye'deki gelişmeler, özellikle Esad'ın ordusuna yönelik saldırılar, Türk İHA'ların çok etkili olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı 6 adet Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve kabul testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.
 
 
 

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