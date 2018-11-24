Milyonlarca kamu çalışanına ek gösterge müjdesi
Milyonlarca kamu çalışanına ek gösterge müjdesi
Benzin ve motorine yeni indirim: Benzin 16 kr, motorin 22 kr ucuzlayacak
Benzin ve motorine yeni indirim: Benzin 16 kr, motorin 22 kr ucuzlayacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağışlı havalar bitmeden yenisi geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağışlı havalar bitmeden yenisi geliyor
Canan Karatay'dan yine ezber bozdu: ''Meyve yemeyi bırakın !''
Canan Karatay'dan yine ezber bozdu: ''Meyve yemeyi bırakın !''
Tartışmalı Varlık Fonu’na borçlanma yetkisi geliyor
Tartışmalı Varlık Fonu’na borçlanma yetkisi geliyor
Ünlü sanatçıya ''cinsel taciz''den hapis cezası
Ünlü sanatçıya ''cinsel taciz''den hapis cezası
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Almanya ile yeni kriz ! FETÖ'nün olduğu projeye para yığdılar
Almanya ile yeni kriz ! FETÖ'nün olduğu projeye para yığdılar
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 24 Kasım 2018 12:27

''Bedava ev'' ilanlarına turistler ilgi gösteriyor

100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da hayatını kaybedenlerin evleri problem haline gelmeye başladı

''Bedava ev'' ilanlarına turistler ilgi gösteriyor
A+ A-

Ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor.

Bu yüzden ev sahipleri çözümü internetteki emlak sitelerine 'bedava' ilanı vermekte buldu. 

MİRAS BIRAKACAK KİMSELERİ OLMAYABİLİYOR

Sputnik'te yer alan habere göre yetkililer, ülkenin farklı şehirlerinden verilen bu ilanlara turistlerin ilgi gösterdiğini belirtiyor. 

Bazı evler ise, ölen ev sahibinin miras bırakacak kimsesi olmadığından yerel yönetimler tarafından internete koyuluyor. 

Ücretsizlerin yanısıra oldukça düşük fiyata evler bulmak da mümkün. 

bedava ev ilanı , ev
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM