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  4. 29 Mayıs 2018 12:11

Belçika'da silahlı saldırı: 2'si polis 3 kişi öldürüldü

Belçika'nın Liege kentinde silahlı saldırı sonucu 2 polis ve bir sivil hayatını kaybetti. Bir kadını rehin alan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Belçika'da silahlı saldırı: 2'si polis 3 kişi öldürüldü
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Belçika'nın Liege kentinde bir saldırgan iki polis memurunu ve yoldan geçen bir vatandaşı öldürdü.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre sabah saatlerinde, Liege şehrinin merkezinde bir saldırgan yoldan geçen iki polis memuruna ateş açtı. Saldırı sonucu iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetti.

Bölgede bulunan bir lisede görevli kadını rehin alan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Belçika polisi çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

AA

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