Belçikalı siyasetçiyi Türk bıçakladı

Belçika’nın Liege kentinde 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde konuşma yapmaya hazırlanan Belçika İşçi Partisi (PTB) Sözcüsü ve federal parlamenter Raoul Hedebouw bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın kimliği, yargı süreci nedeniyle henüz açıklanmazken Türk kökenli olduğu belirtildi.



63 yaşında olduğu kaydedilen ve Liege’de ikamet eden saldırgan, kentin Saint-Paul Meydanı’nda halka hitap etmeye hazırlanan Belçikalı siyasetçiyi, arkasına geçerek bacağından yaraladı. Saldırı sonrasında güvenlik birimleri tarafından çok kısa sürede etkisiz hale getirilen saldırganın saldırı, yaralama ve polise direnme nedeniyle 2010’da ceza aldığı açıklandı.

Liege Savcılığı, saldırganın Belçika dillerinden birini düzgün şekilde konuşmakta zorlandığı için Türkçe bilen yeminli tercüman istediğini duyurdu. Saldırgan hakkında psikolojik ve psikiyatrik inceleme talep edilirken saldırı ve yaralama, siyasiye saldırı, meşru gerekçe olmaksızın kamuya açık alanda silah taşıma suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Yargı kaynakları, saldırganın 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası alabileceğini belirtiyor.