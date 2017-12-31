Herkes kar yağışını merak ederken... Buzul çağı mı geliyor ?
Herkes kar yağışını merak ederken... Buzul çağı mı geliyor ?
Trafik sigortasında yeni dönem... Yarın başlıyor
Trafik sigortasında yeni dönem... Yarın başlıyor
CHP tüzük kurultayı yapacak... Neşter vuruluyor
CHP tüzük kurultayı yapacak... Neşter vuruluyor
Enerji içeceklerinde yeni dönem ! Yasaklandı...
Enerji içeceklerinde yeni dönem ! Yasaklandı...
İşte dünyada tecavüzün en çok görüldüğü ülke
İşte dünyada tecavüzün en çok görüldüğü ülke
TSK açıkladı: ''53 terörist öldürüldü''
TSK açıkladı: ''53 terörist öldürüldü''
Büyük ikramiye Bodrum'a çıktı ! Milli Piyango açıkladı
Büyük ikramiye Bodrum'a çıktı ! Milli Piyango açıkladı
Hükümet tıbbi cihazlar için harekete geçti
Hükümet tıbbi cihazlar için harekete geçti
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 31 Aralık 2017 17:10

Berlin'de tren seferleri durduruldu

Almanya'da Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görülmesi üzerine tren seferleri durduruldu.

Berlin'de tren seferleri durduruldu
A+ A-

Almanya'nın Berlin kentindeki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görülmesi üzerine, tren seferleri durduruldu.

Twitter adresinden açıklama yapan Alman polisi, Berlin'deki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görüldüğünü ve bu nedenle tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti.

Polis, bölgedeki çok sayıda kişinin kurtarıldığını da duyurdu.

Dumanın sebebi henüz bilinmiyor.

Bu tren istasyonu, geçen sene Noel zamanı terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgeye çok yakın. 19 Aralık 2016'da Berlin’de Noel pazarına giren tır 12 kişinin ölümüne neden olmuştu.

durak , sefer , tren , berlin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM