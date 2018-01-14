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  4. 14 Ocak 2018 11:17

Binada yangın: 8 kişi öldü !

Portekiz'de bir binada sobanın patlaması üzerine çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Binada yangın: 8 kişi öldü !
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Portekiz'in kuzeyinde bir binada sobanın patlaması üzerine çıkan yangında 8 kişi öldü.

Portekiz'in başkenti Lizbon'un 250 kilometre kuzeyinde bulunan Tondela'nın Belediye Başkanı Jose Gomes Jesus, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir derneğe ait iki katlı binada odun sobasının patlamasıyla çıkan yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sivil Savunma Dairesinden Paulo Santos da yerel TSF radyosuna,  yangında en az 50 kişinin yaralandığı açıklamasını yaptı.

Görgü tanıkları, olay sırasında binada amatör bir kart oyunu turnuvasına katılan 60 kadar kişinin bulunduğunu bildirdi.

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