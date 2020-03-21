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  4. 21 Mart 2020 11:48

Bir doktorun yıkıldığı an!

Korona virüs salgınının en şiddetli görüldüğü ülkelerden İtalya’dan gelen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntüde bir doktorun ağladığı ve başka bir doktorun onu teselli etmeye çalıştığı görülüyor.

Bir doktorun yıkıldığı an!
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Korona virüs salgınının Avrupa’da en şiddetli görüldüğü ülke olan İtalya’da durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Dünya genelinde salgın nedeniyle can kayıplarının sayısı 11 bini aşarken, sadece İtalya’da 4 bin 32’ye yükseldi.

Sağlık çalışanları hastanelerde yoğun mesai harcarken, İtalya’dan kahreden bir fotoğraf geldi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafta bir sağlık çalışanının ağladığı ve bir başka doktorun ise onu teselli etmeye çalıştığı görülüyor.

Korona virüs salgınının görüldüğü ülkelerde doktorlar can kayıplarının önüne geçmek için yoğun mesai harcarken, gösterdikleri insan üstü çaba büyük takdir topluyor.

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