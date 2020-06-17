Bir firma daha koronavirüs aşılarının testlerine başlıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ülkeler de aşı ve ilaç geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’yle birlikte çalışan Astrazeneca şirketi, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD ve Hollanda gibi ülkelerle üretim için anlaşırken, aşıyla ilgili bir sıcak gelişme de Almanya’da yaşandı.

Biyoteknoloji firması CureVac, aşı çalışmalarında insanlı deney aşamasına geçtiklerini açıkladı. Şirket deneylerle ilgili ilk sonuçları sonbahar aylarında almayı hedeflediklerini duyurdu.

Ülkede bu aşamaya geçen ikinci prototip olan CureVac’ın aşısının, Paul Ehrlich Enstitüsü inceledikten sonra onay alıp alamayacağı belli olacak.

DEĞERİ 10 MİLYAR TL

CureVac’ın söz konusu duyurusunun Alman hükümetinin şirkete ortak olduğu haberinden bir gün sonra gelmesi dikkat çekti. Daha önce ABD’nin sadece kendilerine aşı üretilmesi için satın almak istediği şirketin yüzde 23’lük hissesi, Alman hükümeti tarafından 300 milyon euro’ya (2 milyar 324 milyon TL) alındı. Bu anlaşma neticesinde CureVac’a 1.3 milyar euro (yaklaşık 10 milyar TL) değer biçilmiş oldu.

‘İŞLEYİŞE KARIŞMAYACAĞIZ’

Maliye Bakanı Peter Altmaier, söz konusu kararla ilgili, “Hisse almamıza rağmen şirketin işleyişi üzerinde hiçbir etkimiz olmayacak. CureVac’a yatırım yapmaya karar verdik çünkü bunun kalkınma programını hızlandıracağını ve aşı üretimi üzerinde çalışmaya devam edebilmesi için şirkete finansal güvenlik sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

