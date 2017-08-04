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  4. 04 Ağustos 2017 20:16

Bir ülkeden daha Katar'a destek

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ambargo uygulanan Katar'a destek vereceklerini açıkladı.

Bir ülkeden daha Katar'a destek
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Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, resmi ziyaret kapsamında Belgrad'da bulunan Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'yi kabul etti.

Sırbistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Brnabic ile görüştüğü belirtildi.

 
Açıklamada, Körfez krizinin tek çözüm yolunun diyalog olduğu ve Sırbistan'ın bu diyaloğu sürdüreceği bildirildi.

Sırbistan'ın Katar'la iyi bir iş birliğine sahip olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirileceği vurgulandı.

Al Muraikhi de haziran ayında başbakanlık görevine getirilen Brnabic'i tebrik etti.

AA

sırbistan , ekonomik , başbakan , ticaret , katar
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