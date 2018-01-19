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  4. 19 Ocak 2018 21:00

Birleşmiş Milletler'den Afrin operasyonu açıklaması

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler'den Afrin operasyonu açıklaması
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiyenin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi.

Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dujarric, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığının, Suriyeye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterssin endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.

DHA

türkiye , bm , endişe , afrin
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