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  4. 26 Ekim 2019 16:48

BM raportöründen Kaşıkçı hakkında bomba açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü ''Suudi Arabistanlı resmi yetkililerin katılımıyla önceden planlanmış bir eylem'' olarak nitelendirdi.

BM raportöründen Kaşıkçı hakkında bomba açıklama
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Kaşıkçı cinayeti için daha önce “Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın izni olmadan işlenmiş olamaz” ifadesini kullanan BM yetkilisi Callamard’dan benzer bir açıklama daha geldi.

Callamard, “Titizlikle organize edilen ve hazırlanan bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Cinayetin bir planın parçası olduğundan hiç şüphem yok” dedi.

Riyad’daki birçok resmi yetkilinin bu özel operasyonun organizasyonunda yer aldığını anlatan Callamard, “Yaklaşık 17 Suudi yetkilinin muhtemelen suç mahallini incelemek ve düzenlemek için cinayetten sonra oraya gitmesi de dahil olmak üzere Riyadlı yetkililerin cinayetten sonraki olaylara katıldığını da biliyorum” ifadesini kullandı.

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