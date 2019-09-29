  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 29 Eylül 2019 10:45

Bodrum'daki işletmelere rakip çıktı: Makarna ve su 2 bin 700 lira

İtalya'nın başkenti Roma'da iki turist, iki tabak makarna ve bir su için yaklaşık 430 euro (2.700 TL) hesap ödediğini iddia etti.

Bodrum'daki işletmelere rakip çıktı: Makarna ve su 2 bin 700 lira
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da fahiş fiyat uygulayan işletmelere İtalya'dan rakip çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, olay 4 Eylül'de Roma'nın merkezindeki bir restoranda yaşandı.

Öğle yemeği yiyen iki Japon turist, kendilerine çıkarılan 429 euro, yaklaşık 2 bin 700 tl faturayı internette yayımladı. Faturada 349 euro hesap ve 80 euro da bahşiş yazdığı görülüyor.

Turistler, bu hesabın iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için çıkarıldığını iddia ediyor. Restoran sahibi ise fiyatların şeffaf olduğunu ve makarnaların en fazla 16 euro olduğunu söyledi.

Eğer turistlerin iddiaları doğrulanırsa restoran ceza alabilir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bodrum , roma , fahiş fiyat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM