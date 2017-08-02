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  4. 02 Ağustos 2017 17:27

Boş koltukları burkalı kadın sandılar

Facebook'ta göçmen karşıtı Norveçli bir grup boş otobüs koltuklarını burkalı kadınlara benzetti.

Boş koltukları burkalı kadın sandılar
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Facebook'ta göçmen karşıtı Norveçli bir grup, boş otobüs koltuklarını burka giyen kadınlarla karıştırınca alay konusu oldu.

'Fedrelandet viktigst' adlı özel bir Facebook grubundan fotoğrafı paylaşan Norveçli gazeteci Johan Slattavik, "Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye yazdı.

Yaklaşık 13 bin üyesi bulunan grupta paylaşılan bu fotoğrafın altına çok sayıda yorum geldi.

Ekran görüntüsü alınan yorumlarda, ‘korkunç', ‘hastalık', ‘trajik', ‘iğrenç, ‘kadınlara zulüm' gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Öte yandan grubun bazı üyeleri ise görüntüdeki ‘kişilerin' ‘silah ve bombalar' sakladığını savundu.

Sindre Beyer, ekran görüntülerini paylaştığı yorumların ardından şunları yazdı:

"İğrenç bir Facebook grubunda boş koltukların fotoğrafı paylaşılır ve neredeyse herkes bu karede burkalar görürse ne olur?"

ŞAKA OLARAK PAYLAŞMIŞTIM, ÇOK GÜLDÜM'

Norveçli haber sitesi Nettavisen'e konuşan gazeteci Slattavik, fotoğrafı ‘şaka' olsun diye paylaştığını belirterek, etrafındaki kişilerin tepkisinden etkilenen insanların fotoğrafı algılayış biçimlerini gözlemlenenin ilginç olduğunu söyledi.

Slattavik, olay karşısında ‘çok güldüğünü' de sözlerine ekledi.

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