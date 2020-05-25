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  4. 25 Mayıs 2020 20:27

Bu bir ilk! Bir trans ilk kez belediye başkanı seçildi

Fransa’nın kuzeydoğusundaki yerel seçimlerde Tilloy-lez-Marchiennes belediyesinin yeni başkanı trans birey Marie Cau oldu. Seçim kampanyasının merkezine ekolojik çalışmaları ve yerel ekonomiyi koyan Marie Cau, ülkenin ilk trans belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Bu bir ilk! Bir trans ilk kez belediye başkanı seçildi
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BBC Türkçe'nin AFP haber ajansından aktardığı habere göre, ajnsa konuşan Cau, ‘aktivist olmadığını’ ve belediyeciliğe odaklanmak istediğini söyledi. Cau, “İnsanlar beni trans olduğum için seçmedi, onlar bir seçim programını seçti. İlginç olan, işler normalleştiğinde sizi diğerlerinden ayrı tutmuyorlar” dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAKANI KUTLADI

Fransa’nın Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa da Twitter hesabından Cau’yu kutladı. Schiappa “Transların görünürlüğü ve trans fobiyle mücadele de siyasi hakların, kamu sorumlulukların yerine getirilmesine bağlı. Tebrikler Marie Cau!” dedi.

Belçika sınırındaki Tilloy-lez-Marchiennes ilçesinde yaklaşık 600 kişi yaşıyor. Halk mart ayınca belediye meclis üyelerini seçti.. Cumartesi günü de belediye meclisi üyeleri ‘Hep beraber karar verelim’ adı verilen listeden belediye başkanını oyladı seçildi.

Fransa Ulusal Trans Derneği kurucularından Stephanie Nicot, seçimler için “Vatandaşlarımızın giderek daha ilerici olduklarını görüyoruz. Vatandaşlar bireylerin cinsel kimliklerine bakmaksızın bireylerin değerlerine göre oy verdi” dedi.

BBC Türkçe

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