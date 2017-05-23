Bu korkunç Tweet'i kim attı ?

İngiltere’nin Manchester kentinde bir Ariana Grande konserinin bitiminde yaşanan, en az 19 kişinin öldüğü patlamanın terör saldırısı olabileceği şüpheleri üzerine polis sosyal medyayı da didik didik ediyor. İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre dün akşam atılan tehdit içerikli bir tweet, patlamanın bir DEAŞ saldırısı olabileceği şüphesini doğurdu.

Owys663 (Üveys) adlı Twitter kullanıcısı akşam 6.32'de attığı tweet'te, konserin yapıldığı "Manchester Arena" etiketini "DEAŞ" etiketiyle birlikte kullanıp "Tehdidimizi unuttunuz mu? Bu adil bir terör" ifadesini kullandı.

İşte o Tweet:

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağını da paylaşan Owys663'ün bu tweet'i kısa süre sonra kaldırıldı ve kullanıcı profili silindi.

Suriye'deki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olan İngiltere, daha önce birkaç kez terör örgütünün tehditlerine hedef olmuştu.

22 Mart 2017'de başkent Londra'da yaşanan terör saldırısında bir DEAŞ sempatizanı aracını insanların içine sürerek 6 kişinin ölümüne neden olmuş, ardından bir polisi bıçaklamaya çalışırken vurularak etkisiz hale getirilmişti.