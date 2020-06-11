Bu sefer polisler darp edildi!

Amerika’da George Floyd’un ırkçı polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan polis şiddeti ve ırkçılık tartışmaları devam ederken İngiltere’de şiddete uğrayan bu kez polis oldu.

POLİSLE YERDE BOĞUŞTU

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir saldırı olayını ihbar alarak olay yerine giden polis ekibi gözaltına almak istediği zanlının saldırısına uğradı. Erkek polis, şüpheliyle yerde boğuşurken şüphelinin arkadaşları önce kavganın görüntülerini çekmeye başladı sonrasında ise polise saldırdı. Kadın polis memurunun olay yerine giderek saldırganları engellemeye çalıştığı görülürken görüntüler burada son buldu.

Metropolitan Polis Teşkilatı, iki memurun olayı hafif yaralarla atlattığını duyururken, 20 ve 38 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.