Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de kendini gösterdi. Türkiye, Bolivya ve Fildişi Sahili'nde ilk vakaya rastlandı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti. Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti. Ukrayna'da toplu etkinlikler yasaklanırken, okullar da 3 hafta süreyle tatil edildi. İşte koronavirüste son durum...

Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde can almaya devam ediyor. Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 66 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 354'E YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koron virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Irak'ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Kerbela İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vücut ısısının yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

ALMANYA'DA 3. ÖLÜM

Almanya Sağlık Bakanlığı ülkede corona virüs nedeniyle üçüncü ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Almanya'da şu ana kadar bin 613 vakanın görüldüğü bildirildi.



MACARİSTAN'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

erşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını vurguladı.

Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ederek bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini kaydetti.

Macaristan'da bugüne kadar 13 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

UKRAYNA'DA OKULLAR 3 HAFTA KARANTİNAYA ALINDI

Ukrayna Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, virüse karşı bir dizi önlem alındığı, bu kapsamda okulların 3 hafta süreliğine karantinaya alınmasının planlandığı belirtildi.

200'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin sınırlanmasının teklif edildiği, bu teklifin devletin zaruri gördüğü faaliyetleri ise kapsamadığı vurgulandı.

Spor etkinliklerinin, uluslararası örgütlerden izin alınması halinde izleyicisiz düzenlenebileceği belirtilirken Borispol Uluslararası Havalimanına termal kameraların satın alınmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Ukrayna'da virüs vakası, geçen hafta İtalya'ya seyahat eden Ukrayna vatandaşında tespit edilmişti.