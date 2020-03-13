Bulgaristan'da olağanüstü hal ilan edildi

Bulgaristan parlamentosu koronavirüs salgını nedeniyle 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti.

Habertürk'ün haberine göre; olağanüstü hal kararı oybirliğiyle alındı. Ülkedeki olağanüstü hal, hükümetin hukuken seyahat yasağı, okulların kapatılması ve enfekte kişilerin zorla karantina altında tutulması gibi kararlar almasını mümkün kılacak.

Hükümetin ayrıca 2020 bütçesinde revizyon yaparak sağlık sistemine daha fazla fon ayırması da bekleniyor.

Bulgaristan'da şimdiye kadar tespit edilebilen 23 koronavirüs vakası görülmüştü.

BULGARİSTAN TALEP ETMİŞTİ

Dün gece Başbakan Boyko Borisov başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ve Ulusal Kriz Merkezi üyeleri yaklaşık 3 saatlik toplantının ardından, parlamentoya ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi için teklif götürülmesini kararlaştırdı.

Toplantının ardından, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirten Borisov, parlamentoda grubu bulunan tüm siyasi partilerin olağanüstü hali destekleyeceklerini umduğunu kaydetmişti.