Burayı çıplaklar ziyaret ediyor

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Palais de Tokyo isimli müze, çıplak ziyaretçilere kapılarını açma kararı aldı. Çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği müze 5 Mayıs günü kapılarını çıplak ziyaretçilerine açacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek sergi için muhtemelen ziyaretçilerden kıyafetlerini vestiyere bırakmaları istenecek. Etkinlik, Paris Naturists Derneği (PNA) ile birlikte düzenleniyor ve büyük talep görmesi bekleniyor. 2.6 milyon naturiste ev sahipliği yapan Fransa’da etkinliğin şimdiden yoğun ilgi topladığı belirtiliyor.