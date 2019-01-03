Büyükelçiden 1 aydır haber alınamıyor

Yonhap ajansının haberinde, Kuzey Kore’nin Roma maslahatgüzarı Jo Song-gil’in, kasım sonunda görev süresinin sona ermesine günler kala Roma’daki Kuzey Kore Büyükelçiliğinden ayrıldığı ve o günden beri eşi ile kendisinin nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan Güney Kore milletvekili Kim Min-ki, NIS yetkililerinin, kayıplara karışan Jo’nun üçüncü bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını ya da diplomat ve eşinin hangi ülkenin korumasında olduğuna ilişkin sorular üzerine bunları “teyit edemeyeceklerini söylediğini” aktardı.

Öte yandan JoongAng Ilbo gazetesi, 48 yaşındaki elçinin, aralık başlarında İtalyan hükümetinden koruma talep ettiğini ileri sürdü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, büyükelçi tarafından kendilerine gelen sığınma ya da korunma talebi bulunmadığı belirtildi.

Kuzey Kore’den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.