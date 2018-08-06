Canlı yayında şok itiraf: ''15 hayalet ile birlikte oldum''

Amethyst Realm isimli genç kadın bugüne kadar hayaletlerle cinsel ilişki yaşadığını hatta birine aşık olduğunu ve ondan çocuk istediğini iddia etti.

"BUGÜNE KADAR 15 HAYALETLE SEKS YAPTIM"

Realm geçen yıl yaptığı açıklamada bugüne kadar 15 hayaletle cinsel ilişki yaşadığını iddia etmişti. Hayaletlerle bu ilişkisi 12 yıl önce nişanlsından ayrıldığından beri sürüyor.

"HAYALET SEVGİLİMDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Realm şimdi aşırı sıcakların kavurduğu Avustralya'da tanıştığı bir hayaletle daha ciddi bir ilişki yaşadığını ve çocuk sahibi olmayı tartıştıklarını söyledi.

Nasıl tanıştınız sorusuna ise Realm şöyle yanıt verdi.

"Bir gün yolda çalılıkların yanında yürüyor, doğanın tadını çıkarıyordum. Bir anda müthiş bir enerji hissettim. O an anladım ki yeni aşkım gelmişti," dedi.

"Şu an ilişkimiz gayet ciddi hatta hayalet bir bebek düşünüyoruz."