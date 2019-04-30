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  4. 30 Nisan 2019 12:51

Çavuşoğlu'dan AB üyeliği açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli'' dedi.

Çavuşoğlu'dan AB üyeliği açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Vişegrad Grubu (V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Çekya Dışişleri  Bakanı Tomas Petricek, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve  Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da   Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen "V4 Türkiye  Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmelerde  ortak çıkarlar ve bölgesel konuların yanı sıra Suriye, Libya, İran ve Irak'taki  durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarını Türkiye'nin Suriye sorununun çözümü için  neler yaptıkları konusunda bilgilendirdiğini belirterek, bu kapsamda ABD'nin  Suriye'den çekilmesi, İdlib'teki son durum ve İdlib'in statüsü, siyasi durum,  Anayasa Komitesi'nin kurulması, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü gibi  konularda bilgi verdiğini kaydetti.

Düzensiz göç konusunu da masaya yatırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu,  "Düzensiz göç konusu, hep birlikte mücadele etmemiz gereken ortak bir sorun."  diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu meseleye güvenliğin yanı sıra insani açıdan da  yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu sadece Avrupa'nın değil, bu  hepimizin birlikte mücadele etmesi gereken küresel bir sorun." ifadesini  kullandı.

Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşmasının bu kapsamda etkili  olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, göç konusunda beraber çalışmaya devam ettiklerini  anlattı.

"Hiçbir ayrımcılık yapmadan terörle mücadele etmek de çok mühim."  diyen Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunun yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerini de  değerlendirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin herhangi bir müzakere başlığını ele almaya  hazır olduğunu belirterek, "Türkiye herhangi bir şartı karşılamaya hazır.  Seçimlerden sonra Türkiye'de reform bizim önceliğimiz ancak siyasi engellerden  kaçınmalıyız. Bu önümüzdeki asıl problem." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin AB'ye, güvenlik, ekonomi ve göç gibi birçok konuda  katkılar sunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliği önünde siyasi  engeller bulunduğunun altını çizdi.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin AB üyeliğine "kategorik olarak karşıt"  durduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu  nedenle AP'de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre  ise Türkiye ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini birlik  ise o zaman tamam. Eğer AB, gücü herhangi bir ülkeyle paylaşmak istemiyorsa bu da  tamam. Fransa ve Almanya arasındaki dengeyi anlıyoruz ancak Türkiye'nin AB'ye  nasıl katkı sunabileceğini ihmal ediyorlar. AB üyeliği hala Türkiye için  stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli."

Çavuşoğlu, öte yandan üyelik konusunun reform ya da Türkiye'nin  karşılaması gereken kriterlerle alakası olmadığını belirterek, "En iyi ilişkilere  sahip olduğumuz 2006'da, Türkiye'nin reform sürecinin 'sessiz devrim' şeklinde  nitelendirildiği zamanda bile birçok başlık, Fransa ve Avrupa Komisyonu dahil  birçok üye ülke tarafından bloke edilmişti." diye konuştu.

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