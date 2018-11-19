Çektiği bu selfie sayesinde hapisten kurtuldu

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Christopher Precopia’nın çektiği bir selfie sayesinde kendisine yöneltilen suçu işlemediğini kanıtlayabildi. Savcının 99 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği Precopia’nın ailesi, mahkemeyi gencin 150 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılması için ikna etmeyi başardı.

Teksas merkezli KVUE televizyonunun haberine göre 21 yaşındaki Precopia, eski sevgilisinin polise başvurarak kendisinin evine zorla girdiğini, dayak attığını ve maket bıçağıyla göğsüne haç kazıdığını iddia ederek şikâyetçi olması üzerine tutuklandı.

Savcının 99 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği Precopia’nın ailesi, mahkemeyi gencin 150 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılması için ikna etmeyi başardı.

Precopia’nın suçsuz olduğunu kanıtlamayı başaran kişi, saldırının yapıldığı gün tüm ailenin suç mahallinden 65 kilometre uzakta olan bir otelde yemek yediğini hatırlayan annesi oldu. Christopher Precopia’nın o yemekte selfie çektiği ve onu konum bilgisiyle birlikte sosyal medyada paylaştığı anlaşıldı.

Bu fotoğraf, Precopia’nın saldırı anında tamamen farklı bir yerde bulunduğuna polisi ikna etmeye yetti.

Daha sonra eski sevgili, Precopia’dan intikam almak için hikâyeyi uydurduğunu itiraf etti. Pretoria, çektiği selfie sayesinde yıllarca hapis yatmaktan kurtulurken, eski sevgili ile ilgili soruşturma başlatıldı.