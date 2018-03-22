Cem Uzan için 200 bin sterlinlik bağış iddiası !

Prens Charles'ın para karşılığı fotoğraf çektirdiği iddiası gündem oldu. Cem Uzan'ın bir fotoğraf için 200 bin sterlin bağışta bulunduğu söyleniyor.

2009’da, Türkiye’yi terk ederek gittiği Fransa’da siyasi sığınmacı olarak yaşayan Cem Uzan; yıllar sonra bir magazin haberiyle yeniden İngiliz basınına haber oldu.



Daily Mail gazetesi Prens Charles'ın para karşılığı dünyanın çeşitli ülkelerinden milyarderlerle çektirdiği fotoğrafları gündeme taşırken haberin öznesi "Türk milyoner" başlığı ile Cem Uzan oldu...

Haberde Cem Uzan'ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile yemekte yanyana oturabilmek sonra da birlikte fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin (bugünkü kurla yaklaşık 1,1 milyon lira) bağış yaptığı iddia edildi.





Daily Mail'in haberinde, 2000 yılının Haziran ayındaki yemeğe katılan Cem Uzan'ın 200 bin sterlin ödediği bu davet ve sonrasındaki fotoğraftan memnun kaldığı da belirtildi.

'Satılık prens' başlığıyla verilen haberde, Uzan'ın yaptığı bağışla, eşinin yemekte Prens Charles'ın yanındaki koltuğa oturmasını güvence altına aldığına dikkat çekildi.



İYİ PLANLANMIŞ BİR PR ÇALIŞMASI



Uzan'ın hareketini 'iyi planlanmış uzun süreli bir kampanya' olarak değerlendiren gazete, Uzan'ın ödeme ve fotoğraf için PR danışmanlık şirketi Bell Pottinger ile çalıştığı belirtildi.