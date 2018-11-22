Cemal Kaşıkçı için bir hamle de Fransa'dan !

Fransa, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 Suudi vatandaşa seyahat yasağı koyduğunu açıkladı.



Fransa, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı koyduğunu açıklaması dünyanın dikkatini çekti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirterek cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etmişti.

Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye konuşmuştu.Danimarka da bugün, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Arabistan'ın Yemen’de yaşanan insani krizdeki rolünü gerekçe göstererek Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.