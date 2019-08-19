''Cihatçı Jack'' vatandaşlıktan çıkarıldı

16 yaşındayken Müslüman olan Letts, 18 yaşında olduğu 2014 yılında Oxford’daki okulunu bırakıp IŞİD’e katılmak üzere Rakka’ya kaçmıştı. IŞİD’in geriletildiği Mayıs 2017’de ise Türkiye üzerinden Suriye’den kaçmaya çalıştığı sırada YPG tarafından yakalanmıştı. Letts yakalandıktan sonra verdiği röportajda ise İngiltere’ye geri dönmek istediğini söylemişti.

Letts’in İngiliz pasaportunun iptal edilmesi, artık sadece Kanada vatandaşı olarak muamele göreceği anlamına geliyor. Bu kararın, Theresa May hükümetinin son icraatlarından biri olduğu sanılıyor.

SDG kamplarında tutulan onlarca yabancı ülke vatandaşı IŞİD mensubunun akıbeti hâlâ belirsizken, İngiliz hükümetinin bu kararına eski savunma bakanlarından Tobias Ellwood tepki gösterdi. Ellwood, Letts’in vatandaşlıktan çıkarılmasının ‘birçok IŞİD savaşçısı İngiltere’de radikalleşmişken, sorumluluğu başkasının üzerine atmak olduğunu’ söyledi.

İngiltere hükümeti, yine İngiliz vatandaşı bir IŞİD üyesi olan Şamima Begüm’ün de pasaportunu bu yıl iptal etmişti.