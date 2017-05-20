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  4. 20 Mayıs 2017 16:07

Cinsel ilişki esnasında sevgilisinin kafasını testereyle kesti

Almanya'da 2008 yılında yaşanan korkunç cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı.

Cinsel ilişki esnasında sevgilisinin kafasını testereyle kesti
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Almanya'da Gabrielle P isimli kadın, 28 yaşındaki öğrenci erkek arkadaşı Alexander H'yi evine davet ettiğinde talihsiz adam bunun son görüşmeleri olacağından habersizdi. Münih'te bir apartman dairesinde yaşayan kadın, sevgilisiyle yakınlaşmaya başladı. Cinsel ilişki sırasında fantazi olsun diye sevgilisinin ellerini ve gözlerini kapatan kadın, kısa bir süre sonra evde hazırladığı testere ile genç adamın kafasını kesti.

Olaydan sonra haber alınamayan ve kayıp olarak kayıtlara geçen Alexander H'nin cesedi, kadın ve diğer sevgilisi Christian K tarafından parçalanarak evin bahçesine gömüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre tüyler ürperten cinayet 2008 yılında gerçekleşti, ancak ortaya çıkması yıllar aldı.

Şimdi 33 yaşında olan kadının bir tanıdığı, üzerinden yıllar geçen vahşi cinayeti öğrendikten hemen sonra polise haber verdi, kadın 2016 yılında tutuklandı.

Olayın gerçekleştiği evde ve bahçesinde yapılan araştırmalar sonucu öldürülen adamın cesedinden kalan parçalar bulundu ve DNA testinde ona ait olduğu kanıtlandı. Yapılan otopside adamın canlıyken kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Mahkemeye çıkarılan kadın, öldürdüğü sevgilisinden sıkıldığı için cinayeti işlediğini itiraf etti. Genç adamı öldürdükten sonra annesini arayıp 'Alexander bir süre buralarda olmayacak, bir kızla beraber Romanya'ya gitti' dediğini de kabul etti.

Gabrielle P adlı kadın şimdilik 'cesedi saklamak' suçuyla 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkemesi, müebbet hapis istemiyle devam edecek.

cinsel ilişki , testere , öldüren fantezi