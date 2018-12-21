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  4. 21 Aralık 2018 17:58

Cinsel ilişki sırasında gizlice kondomu çıkaran adama hapis cezası

Mahkeme, kız arkadaşı ile cinsel ilişki sırasında gizlice prezervatifini çıkaran adama hapis cezası verdi.

Cinsel ilişki sırasında gizlice kondomu çıkaran adama hapis cezası
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Almanya'da yerel bir mahkeme emsal bir karara imza attı. Alman bir polis memuru kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerken, çaktırmadan prezervatifini çıkardı.

Geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olayda polis memuru kız aradaşının özellikle takmasını istediği halde gizlice prezervatifini çıkardı ve sekse devam etti.

Genç kadın, sevgilisinin ejakülasyonundan sonra durumu fark etti ve çok sinirlendi. Kadın, odayı terk ederek polisi aradı.

36 yaşındaki adam, kız arkadaşını kandırdığı için tecavüzle suçlanarak mahkemeye çıkarıldı.

Adam iddiaları reddederek prezervatifi yırtıldığı için çıkardığını ve ejakülasyonun kız arkadaşının bedenine değil dışarı olduğunu öne sürdü.

Adam tecavüz suçlamasından beraat etti ancak yaptığı hareketin cinsel saldırı kapsamında değerlendirilmesine karar verildi.

Adama 8 ay hapis cezası verildi ve 3 bin Euro tazminat cezasına çarptırıldı.

Bu kararın Almanya'da bir ilk olduğu belirtilirken, benzer kararlar daha önce İsveç ve Kanada'da verilmişti.

EJAKÜLASYON NEDİR?

Boşalma (ya da ejakülasyon), meninin penisin ucundaki çıkıştan dışarı atılmasıdır. Genellikle cinsel uyarının son aşaması ve sperm hücreleri içeren meni nedeniyle doğal döllenmenin başlıca unsurudur. Genellikle orgazma eşlik eder.

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