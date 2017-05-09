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  4. 09 Mayıs 2017 21:16

''Çıplak izdivaç'' olay oldu ! Aralarında Türk de var

Almanya'da yeni yayınlanan "çıplak izdivaç" programı olay yarattı.

''Çıplak izdivaç'' olay oldu ! Aralarında Türk de var
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Alman televizyon kanalı RTL 2’nin 8 mayıs Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan Naked Attraction Dating programı bugün ülkede gündeme oturdu. Yarışmacılar arasında Sibel isminde bir Türk kızı da yer aldı.

Buluşmak için arkadaş ve partner arayan adayların stüdyoda tamamen çıplak ekrana gelmesiyle erkek ve kadın adayların vücutlarının tamamının ayrıntılı sergilenmesi, izleyenleri şok etti. Yarışmacılar arasında Sibel isminde bir Türk kızı da yer aldı. Her hafta Pazartesi günü saat 22.15de başlayan program yaklaşık bir saat sürüyor.

DHA

çıplak , izdivaç , yarışmacı