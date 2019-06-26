Çipras'tan Erdoğan'a Doğu Akdeniz yanıtı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin eski liderlerinden Dimitris Hristofyas'ın cenazesine katılmak üzere Lefkoşa’da bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına cevap verdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, “Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği (AB) adına ve hukuk kurallarına karşı saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve realist bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir." ifadesini kullandı.

Çipras, hem Yunanistan’ın hem de Kıbrıs'ın egemenlik haklarını korumakta kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü konuşmada "Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.