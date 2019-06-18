Çipras'tan skandal Türkiye hamlesi !

Yunanistan Başbakanı Çipras, AB Konseyi Başkanı Tusk'a Türkiye'ye şikayet etti... Reuters'ın 'son dakika' olarak servis ettiği habere göre; Çipras, Tusk'tan Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarından ötürü Türkiye'yi kınamasını istedi.

Kıbrıs’ta sular ısınıyor… Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz çalışmaları yapmasına Yunanistan’ın itirazları devam ediyor. Avrupa nezdinde Türkiye karşıtı propaganda yapmaya devam eden Yunanistan Başbakanı Çipras, bugün Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu. Çipras, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’a çağrıda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Türkiye’nin Kıbrıs adasının batısındaki doğalgaz sondajının başladığının doğrulanması halinde yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunan Çipras, “Türkiye'nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapıldığı doğrulanırsa, önümüzdeki hafta (Avrupa Birliği) zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere ilgili kararların alınmasına zemin hazırlamaya karar verdik” demişti.

Reuters’ın bugünkü son dakika haberinde, Çipras’ın bugün Avrupa Konseyi’ne resmen ağlandığı ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Avrupa Birliği(AB) Konseyi’nin Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında “kanunsuz faaliyetlerini” “koşulsuzca kınanması” gerektiğini belirtti.Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çipras AB Konseyi’nin bu kanunsuz faaliyetlere dahil olanlara karşı spesifik tedbirleri değerlendirmesi gerektiğini vurguladı” denildi.