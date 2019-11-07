Çocuğunu unutana ceza geliyor

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan kararnameyle zorunlu hale getirilen alarm sistemleri, bebek koltuklarına ya da otomobillere yerleştirilerek sürücüye arabada bebek olduğunu hatırlatacak sesli, görsel ya da titreşimli uyarılar verecek.

ALARM YASTIKLARA YERLEŞTİRİLİYOR

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, halen piyasada mevcut olan bu alarm cihazlarının bazıları, bebek koltuklarına yerleştirilen ufak yastıklar şeklinde. Bu yastıklar bebeğin ağırlığını tespit ediyor ve otomobil durduğunda bu ağırlık hala yerindeyse alarm veriyor. Bazı cihazlar, otomobile yerleştirilen bağlantılı parçalarla uyarı verirken bazıları akıllı telefonlara yüklenen uygulamalarla alarm veriyor.

Bazı bebek araba koltuklarında da benzer sensörler hazır halde bulunuyor.

İtalyan hükümeti, bu alarm sistemlerini edinmeleri için bebek sahiplerine 30 Euro teşvik payı ödeyecek. 4 yaşın altındaki çocuklarını araçlarında alarm sistemi olmaksızın taşıyanlara ise 81-326 Euro arası para cezaları kesilecek, ayrıca ehliyetlerine 5 ceza puanı yazılacak.

İtalya Tüketici Hakları Derneği (Codacons), ülkede son 10 yılda 9 bebeğin ebeveynleri tarafından arabada unutuldukları için hayatlarını kaybettiklerini açıklamıştı.