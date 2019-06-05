Çocukken tecavüze uğradı, ötanazi ile yaşamına son verdi

Hollanda'da çocukken tecavüze uğramış olan 17 yaşındaki Noa Pothoven, yıllarca depresyon ve zihinsel rahatsızlıklarla boğuştuktan sonra, devletin ötanazi programı çerçevesinde kendi yaşamına son verdi. Pothoven, ölümünden önce kararını Instagram'daki 10 binden fazla takipçisiyle paylaştı.

Tecavüzün ardından geçirdiği depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anoreksiya gibi rahatsızlıkları atlatamayan 17 yaşındaki Hollandalı Noa Pothoven'ın devletin izniyle Arnhem'deki evinde yaşamına son verdiği ablası tarafından teyit edildi.

UTANCINDAN SAKLAMIŞ

Kaleme aldığı otobiyografisiyle ödül kazanan, verdiği zihinsel-ruhsal mücadeleyle ilgili blog da yazan Noa, uğradığı cinsel istismar ve tecavüzü utancından yıllarca sakladığını belirtmişti.

11 YAŞINDAN İTİBAREN

"Kazanmak ya da kaybetmek" isimli otobiyografide ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını, 14 yaşındayken iki erkek tarafından tecavüze uğradığını yazmıştı.

Pazar günü öldüğü açıklanan genç kız, cumartesi günü Instagram'dan yaptığı paylaşımda en fazla 10 gün içinde ölecek olduğunu duyurmuştu.



