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  4. 08 Nisan 2020 23:23

Cumhurbaşkanı öksürük krizine girmişti... Oğlu koronavirüse yakalandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Instagram'dan yaptığı paylaşımla oğlu Danilo'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Vucic, 12 Mart'ta koronavirüsle ilgili açıklama yaparken öksürük krizine girmişti.

Cumhurbaşkanı öksürük krizine girmişti... Oğlu koronavirüse yakalandı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, oğlunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Vucic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey başladığında, Danilo’m teslim olmanın bir seçenek olmadığını söyledi. İlk evladıma koronavirüs bulaştı” diye yazdı.

Danilo’nun bulaşıcı hastalıklar kliniğine kaldırıldığını anlatan Sırp lider, “Oğlum, sen kazanacaksın. Baban seni seviyor ve herkes seni seviyor” diye ekledi.

SIRBİSTAN'DA 65 CAN KAYBI

Sırbistan’da bugüne kadar 2666 Kovid-19 vakası tespit edilirken 65 hasta hayatını kaybetti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPARKEN ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRMİŞTİ

12 Mart'ta koronavirüsle ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, basın toplantısı sırasında öksürük krizine girmişti.

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