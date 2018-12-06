Daha 18 yaşında... Bekaretini satışa çıkardı !

İngiltere Londra'da yaşayan ismini Jade olarak açıklayan 18 yaşındaki kız öğrenci annesinin borçlarını ödemek ve daha iyi bir geleceğe sahip olmak için bekaretini 10 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Londra'da yaşayan 18 yaşında Jade, daha iyi bir geleceğe sahip olmak için bekaretini 1.5 milyon pounda, Türk parası olarak 10 milyon TL'ye satışa çıkardı.

"BEKARET BELGESİNİ VERECEĞİM"

Kendisini tek başına yoksulluk içinde büyüten annesinin borçlarını ödemek için böyle bir karar verdiğini söyleyen Jade, annesinin kendisine sürekli derslerine odaklanmasını söylediği için hiç erkek arkadaşının olmadığını söyledi. Jade, ayrıca ileride kendi işinin sahibi olmayı, dünyayı gezmeyi ve hayır kurumu kurmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Kendisine talep ettiği parayı veren kişiye doktordan aldığı bekaret belgesini vereceğini söyleyen Jade, bir aktör, iş adamı veya futbolcu ile ilk ilişkisini yaşamak istediğini ve birlikte olduğu kişiden kendi işini kurmak için gereken bilgileri alabileceğini ümit ettiğini söyledi.