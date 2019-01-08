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  4. 08 Ocak 2019 17:48

Danimarka'dan İran'a suikast girişimi hamlesi

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, İran'ın AB topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulayabileceklerini açıkladı.

Danimarka'dan İran'a suikast girişimi hamlesi
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Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, "AB, İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu tür davranışların AB'de kabul edilmeyeceğini göstermek için çok güçlü  bir karar" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Avrupa  Birliği'nin (AB), İran istihbarat servisine yaptırım uygulayacağını açıkladı.    

Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen, Twitter'dan, kendi topraklarında  suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla İran'a yaptırım uygulanacağını duyurdu.   

Samuelsen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Avrupa dış politikası için önemli bir zafer. AB, İran istihbarat  servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulamaya karar  verdi. Bu tür davranışların AB'de kabul edilmeyeceğini göstermek için çok güçlü  bir karar."  

Danimarka Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, İran İstihbarat  ve Güvenlik Bakanlığına bağlı, İç İstihbarat Müdürlüğü ve Başkanı Said Haşimi  Moghadam'ın, AB'nin terör örgütleri listesine dahil edildiği açıklandı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samuelsen, başka hiçbir ülkenin  istihbarat biriminin AB'nin terör örgütleri listesinde olmadığına dikkati çekerek  AB olarak, İran'a çok net bir sinyal verildiğini kaydetti. 

Danimarka, İran'ın eylülde kendi topraklarında suikast girişiminde  bulunduğu iddiasıyla AB'de bu ülkeye yaptırım için destek arıyordu.  

Olay 

İran, terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap  Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) Danimarka liderini öldürmeye çalışmakla  suçlanıyor.  

Danimarka'da 28 Eylül 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, "bazı  kişileri öldürmeye çalıştığı" iddia edilen İran istihbaratına mensup bir kişinin  yakalandığı açıklanmıştı.  

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül 2018'de, 25 kişinin  hayatını kaybettiği askeri törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın  bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti. 

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın  Lahey kentinde evinin önünde suikasta uğramıştı. 

AA

darbe , komşu , danimarke , suikast
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