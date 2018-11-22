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  4. 22 Kasım 2018 12:05

Danimarka'dan Suudilere ''Kaşıkçı'' yaptırımı

Danimarka, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.

Danimarka'dan Suudilere ''Kaşıkçı'' yaptırımı
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Danimarka, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Arabistan’ın Yemen’de yaşanan insani krizdeki rolünü gerekçe göstererek Suudi Arabistan’a silah satışını durdurdu.

Suudi Arabistan’a silah satışını askıya alan Almanya’ya Danimarka da katıldı. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Suudi Arabistan’a silah ve askeri ekipman ihracatını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Kararın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan’ın Yemen’de yol açtığı insani kriz sebebiyle alındığını belirtti.

Halihazırdaki anlaşmalar iptal edilmeyecek
Bakan Samuelsen yaptığı açıklamada, “Yemen’de korkunç durumun devam etmesi ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle birlikte, ilişkilerimizi değiştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’la imzalanan 10 anlaşmanın iptal edilemeyeceği kaydedildi.

İHA

silah satışı , danimarka , suudi arabistan
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