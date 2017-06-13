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  4. 13 Haziran 2017 09:16

DEAŞ'tan alçakça saldırı planı: ''Ramazan'da saldırın !''

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ, Ramazan ayında Avrupa'yı kana bulayacak bir terör saldırısı emri verdi.

DEAŞ'tan alçakça saldırı planı: ''Ramazan'da saldırın !''
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İngiliz Reuters haber ajansı, IŞİD'in takipçilerine Ramazan ayında ABD, Avrupa, Rusya, Avustralya, Irak, Suriye, İran ve Filipinler'de saldırı düzenleme çağrısında bulunduğunu yazdı.
 
Söz konusu çağrı, dinci terör örgütünün sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir’e ait olduğu sanılan bir sesli mesajla yapıldı.

Reuters’ın haberinde sesli mesajın Pazartesi günü şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’daki IŞİD kanallarında yayıldığı belirtildi.

Kaydın orijinalliği bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor. Fakat kayıttaki ses, el-Muhacir’e ait olduğu belirtilen önceki mesajlardaki sesle aynı.

 

Reuters

ramazan , saldırı , terör , IŞİD , DEAŞ , istihbarat , avrupa