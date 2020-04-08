SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 812'YE YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 08 Nisan 2020 23:26

Dehşete düşüren koronavirüs açıklaması: ''Ülkenin 4'te 1'i ölebilir''

Fransa Bilim Konseyi, ülkede koronavirüsü nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı.

Dehşete düşüren koronavirüs açıklaması: ''Ülkenin 4'te 1'i ölebilir''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fransa Bilim Konseyi koronavirüsü (Covid-19) salgınına yönelik yapılan araştırmaların sonucunu paylaştı. Açıklanan verilere göre ülkede Covid-19 nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğu ifade edildi. Yaş ve hastalık faktörlerini inceleyerek Fransa’da nüfusun 4’te 1’inin ölümcül risk altında olduğunu belirten Konsey, riskli vatandaşlar için kesin sokağa çıkma yasağı getirilmesini talep etti.

Fransa’da 67 milyonluk nüfusun 17 milyonunun Covid-19 nedeniyle ölüm riski taşıdığını açıklayan Fransa Bilim Konseyi, ileri yaş ve hastalıkların ölüm riskini arttırdığını bildirdi. Riski arttıran hastalıklar arasında hipertansiyon, diyabet ve viral hassasiyetin yanı sıra obezite ve sigara tüketiminin de ölüm riskini arttıran faktörler olduğu aktarıldı.

Konsey, riskli ve hassas duruma sahip vatandaşlar için katı ve kesin sokağa çıkma yasağı uygulanmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Öte yandan dünyada koronavirüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4. sıradan yer alan Fransa’da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı. 

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fransa , ölüm , virüs , ülke , salgın , risk , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , kovid , kovid-19 , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM