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  4. 12 Aralık 2018 17:13

Depodaki çikolatalar sokaklara yayıldı

Almanya'da bir çikolata fabrikasının deposundan akan çikolata sokaklara yayıldı.

Depodaki çikolatalar sokaklara yayıldı
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Almanya'da bir çikolata fabrikasının deposundan akan sıvı çikolata sokaklara yayıldı. Yolda donan çikolatayı temizlemek itfaiyecileri epey zorladı.
 
Sputnik'in haberine göre Almanya'da bir çikolata fabrikasında yaşanan teknik bir sorun, yaklaşık bir ton sıvı çikolatanın kent sokaklarında şelale gibi akmasıyla sonuçlandı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre ülkenin batısındaki Werl kentindeki fabrikanın deposundan akan çikolata yolda yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alana yayılarak dondu.

Yaklaşık 25 itfaiyeci, kürekler ve sıcak su ile çikolatayı yoldan kazımaya çalışırken görüntülendi. Sonrasında ise yolu ve kaldırımları temizlemek için özel bir temizlik şirketinden yardım alındı.

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