Dev Alman şirketlere yasak geldi !

İran krizi, Avrupa ve ABD’nin ardından Almanya ile S. Arabistan’ın arasını açtı. Veliaht Prens Selman, nükleer anlaşmayı savunan Almanya’nın firmalarını kamu ihalelerinden men etti. Karardan en çok Siemens, Bayer, Boehringer ve Daimler Mercedes etkilenecek.

İran’la yapılan nükleer anlaşmayı Rusya ve Çin’le savunacağını açıklayan Almanya’ya ilk şantaj Riyad’dan geldi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatıyla Almanya ile ekonomik ilişkiler hedef alındı. Alman şirketleri kamu ihalelerinden men edilirken, 6,6 milyar avroluk ihracat da tehdit altında.

ABD’de Trump yönetiminni işbaşına gelmesiyle Avrupa ile açılan mesafe, Washington’un İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle derinleşirken, Berlin-Riyad ilişkileri de kopma noktasına geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, nükleer anlaşma konusunda Rusya ve Çin ile birlikte hareket edeceklerini açıklaması sonrası Suudi Arabistan’dan Almanya’ya ekonomik yaptırım hamlesi geldi. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Suudi Arabistan, Alman şirketleri ile iş ilişkilerini durdurdu ve kamu ihalelerine almama kararı aldı. Hedefte 6.6 milyar avroluk ihracat da var.



TALİMAT SELMAN’DAN



Haberde, talimatı bizzat Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği belirtilirken, bu karardan en çok Siemens, Bayer, Boehringer ve Daimler şirketlerinin etkileneceği ifade ediliyor. Almanya için önemli bir ticari partner olan Suudi Arabistan’ın bu kararının Alman ekonomisini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Zira Almanya istatistik ofisinin kayıtlarına göre, 2017 yılında Almanya’nın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ihracat 6,6 milyar avro değerinde. Haberde, Siemens’in geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’da elektrik santrali üretmek için 400 milyon dolar değerinde bir ihale kazandığı, Daimler’in ise Riyad ve Cidde’deki toplu taşıma hizmetleri için 600 Mercedes marka otobüs siparişi aldığı hatırlatıldı.



ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI



Konuyla ilgili haber ajansı Reuters’ın sorularını yanıtlayan Daimler sözcüsü, Spiegel’in haberini teyit edemeyeceklerini belirtirken, Siemens, Bayer ve Boehringer şirketleri henüz açıklama yapmak istemediklerini bildirdi. Suudi Arabistan’dan da henüz konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Ancak Riyad’da bulunan bir üst düzey Alman şirket yöneticisi, “kararın acı veren sonuçlarının şimdiden sağlık sisteminde hissedildiğini” ifade ederek haberi kısmen doğrulamış oldu. Spiegel’in haberine göre Suudi Arabistan’da yaklaşık 800 Alman firması faaliyet gösteriyor.



ELÇİSİNİ ÇEKMİŞTİ



Riyad, Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Suudi Arabistan’ın Lübnan politikasını eleştirmesi sonrası Kasım 2017’de Berlin’deki büyükelçisini de geri çekmişti. Gabriel, Suudi Arabistan’ı bölgede “serüven” peşinde olmakla eleştirmişti. Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekileceğini açıkladığı İran’la yapılan nükleer anlaşmaya Almanya’nın bağlı kalmayı istemesinden rahatsızlık duyuyor.