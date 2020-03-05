Dev bankada koronavirüs alarmı! Çalışanlar eve gönderildi

HSBC’nin İngiltere'nin başkenti Londra’nın finans merkezi Canary Wharf’taki yönetim binasında bir çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Reuters haber ajansı binada virüsün etkin olabileceği alanlarda çalışan bankanın araştırma departmanından yaklaşık 100 personelin perşembe sabahı evlerine gönderildiğini belirtti.

HSBC tarafından koronavirüs tespit edilen kişiyle aynı katta çalışanlardan ve söz konusu kişiyle temasa geçenlerden virüsten etkilenen alanlar tamamen temizlenene kadar evlerinden çalışmaları istendi.

Bir banka sözcüsü koronavirüs tespit edilen personele ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çalışanlarımızdan birinde Kovid-19 teşhisi konulduğunu öğrendik. Bu meslektaşım tıbbi gözetim altında tutuluyor. Pozisyonları uzaktan çalışmaya izin veren tüm personele, tercih edilirse evden çalışabilecekleri söylendi."

HSBC’nin Londra’daki yönetim merkezinde toplam 10 bin kişi çalışıyor. Londra'da daha önce Deloitte, finans merkezindeki binasında bir çalışanın koronavirüs taşıdığını açıklarken, Amerikan enerji şirketi Chevron da geçen hafta kentteki binasında çalışan 300 kişiyi evlerine göndermişti.

HSBC çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından İngiltere'deki toplam vaka sayısı 90'a ulaştı.







