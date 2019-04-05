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  4. 05 Nisan 2019 10:41

Dışişleri Bakanlığı'nın sekreterinin paylaşımlaro olay oldu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcısının sekreterinin paylaştığı fotoğraflar ortalığı karıştırdı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sekreterinin paylaşımlaro olay oldu
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Yunanistan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris'in sekreterini konuşuyor. Thomarita Kaladara adlı kadın, solcu SYRIZA partisi milletvekili Bolaris'in yanında Selanik'te din işlerinden sorumlu sekreter olarak göreve başladı.

Fitness sporuna ilgi duyan genç kadın, görev sırasında ‘açık’ sayılabilecek fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu fark eden muhalifler ise, kadına karşı linç kampanyası başlattı.

Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan kadın, baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Ancak Bakan Yardımcısı Bolaris, Kaladara'nın istifa mektubunu kabul etmedi.

Bolaris, Kaladara için “Kadınlar istedikleri fotoğrafı paylaşmakta özgür. İşe alımda liyakata bağlıyım” açıklamasını yaptı.
 
 

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