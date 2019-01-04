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  4. 04 Ocak 2019 16:54

Dışkısını kusmaya başlayınca hastanede farkedildi

İngiltere'de 28 yaşındaki bir kadın, dışkısını kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Dışkısını kusmaya başlayınca hastanede farkedildi
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Akıllara durgunluk veren tıbbi vaka İngiltere'nin Galler bölgesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Tanya Evans bir gün dışkısını kustuğu için hastaneye kaldırıldı. O günden sonra hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.
 
Evans'ın yıllardır süren kabusu 2014 yılında başladı. Genç kadın bağırsak düğümlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DIŞKI KUSTU

Kadın dışkı kusmaya başlayınca, nişanlısı onu acil servise zor yetiştirdi.

Evans "Tadı çok iğrenç olan siyah bir şey kusuyordum. Doktorlar test edip bana korkunç gerçeği söylediler. Kustuğum şey kendi dışkımmış" dedi.

Ameliyata alınan Evans ilestomi operasyonu geçirdi ve torbayla yaşamaya başladı.

Ameliyattan sonra iyileşmeye başlayan kadın kabus bitti zannetti ancak herşey daha yeni başlıyordu.

FITIK BÜYÜMEYE BAŞLADI

Operasyondan günler sonra kadının ağrıları başladı. Bu sefer ağrının sebebi karın duvarında büyümeye başlayan devasa bir fıtıktı.

Kadın karnında her gün giderek büyüyen bir fıtıkla acı içinde yaşamaya çalışıyordu.

Evans'ın fıtığı büyüdükçe bağırsaklarına baskı yapmaya ve bağırsak kanaması yaşamaya başladı. Doktorlar ilerleyen zamanlarda kadına kolit teşhisi koydu. Evans'ın iltihabı artıp tedavi sertleştikçe doktorlar kadına kısırlık ihtimalinden bahsettiler. Eğer durum kötüleşirse ameliyat olması gerekebilir ve bu ameliyatta rahmi alınabilirdi. Genç kadın ameliyat olmayı reddediyordu zira 31 yaşındaki nişanlısı Mark Jenkins ile çocuk sahibi olmaya çalışıyorlardı.

Evans'ın acı dolu yaşamı 2016 yılında kızı Josie'yi kucağına alınca biraz daha tahammül edilebilir hale geldi. Genç kadının sezaryen yapıldı ancak fıtığı alınmadı.

Evans bir yandan çocuğuna bakarken bir yanda da her geçen gün büyüyen fıtığının acısıyla yaşamak zorundaydı. Bu eziyet 2 yıl boyunca sürdü. 2018 yılında ameliyat olan kadının fıtığı bağırsaklarına çok zarar verdiği kadının rektum ve anüsü de alındı. Yaşadıklarının çok zor olduğunu söyleyen genç kadının en büyük mutluluğu kızını kucağına alabilmiş olmak.

hastane , bağırsak , dışkı
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