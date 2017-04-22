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  1. 22 Nisan 2017 14:09

Doktordan şok eden istek: ''Benimle seks yaparsan...''

İngiltere'de bir doktor MS teşhisi konulan hastasına kendisiyle seks yaparsa bacak kaslarını canlandıracağını ve kendisini normal bir kadın gibi hissedeceğini söyledi.

Doktordan şok eden istek: ''Benimle seks yaparsan...''
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İngiltere'de bir muayehanede büyük bir skandal ortaya çıktı. Surrey bölgesinde yaşanan olayda bir doktor MS teşhisi koyduğu hastasına 'kendisiyle seks yapmanın en iyi tedavi şekli' olduğunu söyledi.

Independent'ın haberine göre hastasına 'bana güven ben doktorum' diyen 43 yaşındaki doktor kadın hastasına seks yapmanın bacak kaslarını canlandıracağını ifade etti. Doktor, 30'lu yaşlardaki hastasına 'kendisiyle seks yaparsa zayıflamış kaslarının güçleneceğini ve normal bir kadının hissettiği gibi hissetmeye başlayacağını' iddia etti.

Doktorun önerisine uyan 30'lu yaşlardaki kadın, durumunda bir düzelme olmayınca başka bir doktora gitti. Duydukları karşısında şoka giren diğer doktor kadını yaşadıklarının istismar olduğu konusunda ikna etti. Mahkemeye şikayette bulunan kadın ifadesinde "İlişkinin normal olduğunu düşündüm, kendimi güvende hissettirdi ve bu tedaviyi aileme ve arkadaşlarıma söylememem gerektiğine ikna etti. dedi.

 
 

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