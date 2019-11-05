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  4. 05 Kasım 2019 13:52

Dondurucu kasasından 41 mülteci çıktı

Yunanistan'ın İskeçe kentinde bir tırın dondurucu kasasında 41 mülteci bulundu, tırın soğutma sisteminin bozuk olduğu ifade edildi. Yedi kişi hastaneye kaldırıldı.

Dondurucu kasasından 41 mülteci çıktı
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Yunanistan’ın kuzeyindeki İskeçe kentinde bir tırın donduruculu kasasında 41 mülteci bulundu. Tırın soğutma sisteminin bozuk olduğu belirtildi. Afgan olduğu öne sürülen mültecilerin üçte birinin nefes alma güçlüğü çektiği ve yedisinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İngiltere’nin Essex bölgesinde geçtiğimiz ay 39 Vietnamlı mülteci Belçika’dan gelen ve soğutma sistemi açık olan bir tırın kasasında donarak ölmüştü.

‘TÜRKİYE’DEN SELANİK’E GİDİYORDU’

Polis Sözcüsü Theodoros Hronopulos bir otoyolda durdurulan kamyonun 40 yaşındaki Gürcistan vatandaşı sürücüsünün gözaltına alındığını söyledi. Sözcü, “Soruşturmamız sürüyor ama kamyonun Türkiye’den geldiğine inanıyoruz. Kamyon Selanik’e gidiyordu. Ama mültecilerin hangi ülkeye gitmeye çalıştıklarını bilmiyoruz” dedi. Hronopulos tırın üzerinde hiçbir yazı ya da logo olmadığı için şüphe çektiğini, Yunanistan üzerinden diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin Yunan adalarına gitmek yerine karayoluna yönelmeye başladıklarını söyledi.

BBC Türkçe

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