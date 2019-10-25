  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 25 Ekim 2019 14:08

Dünyaca ünlü şehre giriş ücretli olacak

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik'in belediye meclisinde alınan karara göre, gelecek temmuzdan itibaren kente gelenlerden giriş ücreti alınacak.

Dünyaca ünlü şehre giriş ücretli olacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yerel basında çıkan haberlerde, Venedik Belediye Meclisi'nin 1 Temmuz 2020'den itibaren ikametgahı kentte olmayanlardan 3 ila 8 avro giriş ücreti alınmasına karar verdiği belirtildi.

Söz konusu tarifenin 2021'de zamlanarak, 6 ila 10 avro olarak uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, kente, kalabalık zaman aralığında girilmesi ya da kentte

geçirilecek sürenin uzaması durumunda ücret yüksek tarifeden uygulanacak.

Birkaç yıldır İtalya genelinde olduğu gibi kente kalmaya gelenlerden gecelik konaklama vergisi alınırken, bu uygulamayla günübirlik kenti ziyaret edenlerden de ücret alınmış olacak.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, kentin yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığı vurgulandı.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
italya , venedik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM