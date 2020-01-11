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  4. 11 Ocak 2020 15:09

Ege'de yine göçmen faciası: 12 ölü var!

Yunan sahil güvenliği İyon Denizi açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ege'de yine göçmen faciası: 12 ölü var!
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Tekneden 21 kişi kurtarılırken, sahil güvenlik birimleri arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Yunan haber ajansı ANA-MPA'nın haberine göre göçmenleri taşıyan tekne, Paksos Adası'nın 21 km güneybatısında, su almaya başladıktan bir süre sonra battı.

Bir sahil güvenlik yetkilisi teknede en az 50 göçmenin bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklarken, sabah saat 9.15 sularında teknede bulunan bir kişinin acil hattı arayarak yardım istediğini söyledi.

Bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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